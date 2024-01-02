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İzmir'de harfiyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de harfiyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir harfiyat kamyonu yük boşaltırken devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

02.01.2024 - 19:23,
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde harfiyat kamyonu yük boşaltırken devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi Mızraklı Caddesi'nde meydana geldi. Kum yüklü hafriyat kamyonu, yükü boşalttığı esnada yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun devrildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kazayla soruşturma başlatıldı. (DHA)

İzmir\'de harfiyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de harfiyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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