İzmir'de Hayvanlar İçin Müzik Konseri - Son Dakika
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İzmir'de Hayvanlar İçin Müzik Konseri

İzmir\'de Hayvanlar İçin Müzik Konseri
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İzmir'de müzik grupları, iki hayvan barınağına destek için konser düzenleyip yarım ton mama topladı.

İZMİR'de bir araya gelen müzik grupları, kentteki iki hayvan barınağına destek olmak amacıyla konser düzenledi. Bilet yerine mama ile giriş yapılan organizasyonda, ihtiyaç sahibi yaşam alanlarına ulaştırılmak üzere yarım tondan fazla mama toplandı.

İzmir'de sanatçılar ve hayvanseverler, sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve barınakların gıda ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla örnek bir dayanışmaya imza attı. Giriş ücreti alınmayan konserde müzikseverler, bilet yerine yanlarında getirdikleri kedi ve köpek mamalarıyla salona girdi. Etkinlik sonunda toplanan yarım tondan fazla mama, organizasyon ekibi ve gönüllüler tarafından barınak yetkililerine teslim edildi. Hiçbir karşılık beklemeden sahne alan Pislick Kedi, Rüzgar Soner, Relics, Salt, Cenker Baydere, Crazy Eyes, Mahmut Yeşiltaş ve Volkan Kılıç, gece boyunca şarkılarını hayvan dostları için seslendirip, farkındalık mesajı verdi. Uğurlu Patiler adlı yaşam alanının kurucusu Bilge Berk, etkinlik gecesi toplanan yarım ton mamanın sahipleriyle buluştuğunu dile getirerek, "Çocuklarımız güzel bir ziyafet çekecekler. Burada yaşayan çocuklarımızın yuvalanması çok önemli. Mama ihtiyacımız hep var burada 250'ye yakın köpeğimiz bulunmakta. Bu tür organizasyonların devam etmesini diliyoruz" dedi.

'MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KULLANDIK'

Pislick Kedi grubunun kurucusu Gökhan Özden, organizasyonun temel amacının barınaklara doğrudan katkı sağlamak ve yaşanan sorunlara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldır İzmir'de bu tür sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten Özden, "Gecede hiçbir karşılık beklemeden sahne alan tüm müzisyen dostlarımıza ve alanı dolduran hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Bizim için en önemlisi, insanların desteğinin gerçekten doğru yere ulaştığını bizzat görmekti. Barınakların yalnızca dönemsel bağışlarla veya gönüllülerin çabalarıyla ayakta kalması mümkün değil" dedi. İnsanların güvenebildikleri organizasyonlara destek vermekten çekinmediğini ifade eden Özden, "Yarım tonun üzerinde mama ile birkaç yüz can dostumuzun beslenmesini sağladık. Müziğin birleştirici gücünü kullanarak bu farkındalığı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SOKAKTAKİ CANLARI YAŞATMA ÇABAMIZ SÜRECEK'

Açık Depo Gönüllüleri temsilcisi Ebru Atilla ise dayanışma içinde bulundukları yaşam alanlarına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtip, "Sokaktaki canlarımızı en sağlıklı şekilde yaşatma mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hayvanlar İçin Müzik Konseri - Son Dakika

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