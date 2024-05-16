İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto eden öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
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İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto eden öğrenciler bir araya geldi

İzmir\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırısını protesto eden öğrenciler bir araya geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla fakülte bahçesinde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, dövizler ve kefene sarılı bebek figürleriyle saldırıyı kınadı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere soykırım uyguladığı vurgulandı. ABD'deki üniversitelerde başlayan ve 'kampüs intifadası' olarak adlandırılan eylemlere destek verildiği belirtildi.

16.05.2024 18:23
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İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına karşı protesto eylemi gerçekleştirdi.

Fakülte bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Yeter Artık Söz Değil Hareket Zamanı", "Soykırıma Tepkisizliği Reddediyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinlikte Gazze'de ölen bebekleri sembolize eden "kefene sarılı cenazeler" de alana bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğrenciler adına açıklama yapan Murat Özdemir, İsrail tarafından Filistinlilere soykırım uygulandığını belirterek, yaklaşık 7 aydır çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin on binlerce kişinin katledildiğini belirtti.

Özdemir, Gazze'nin kaldırılması 14 yıl sürecek büyük bir enkaz yığınına döndüğünü ifade ederek, toplu bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalcilerin mazlum Filistin halkını acımasızca katlederken hem bütün bir İslam alemine hem de tüm insani değerlere meydan okuduğunu vurguladı.

Son olarak ABD'de bulunan üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerin devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlattığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan ve 'kampüs intifadası' olarak ifade edilen eylemler, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelere yayılarak küresel bir tepki haline dönüşmüştür. Bizler de buradan bu onurlu tepkiye desteğimizi ilan ediyoruz. Siyonist işgalciler tarafından Gazze'de yapılan sistemli soykırıma karşı durmak adına tepkilerini ortaya koyan öğrenci ve akademisyenleri selamlıyor ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri olarak kendileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz."

Tekbirler getirip İsrail aleyhine sloganlar atan öğrenciler, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto eden öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika

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