İzmir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 13,5 Ton Tütün ve 2 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 13,5 Ton Tütün ve 2 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'in Menderes ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 13,5 ton kaçak tütün, 2 bin litre etil alkol ile kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, filtre, makaron, ambalaj ve diğer malzemeler ile birlikte 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

06.05.2024 11:19
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İzmir'de iki ilçede düzenlenen operasyonda 13,5 ton kaçak tütün, 2 bin litre etil alkol ile kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes ve Karabağlar ilçelerinde 3 depo ve 2 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda kaçak 13,5 ton kıyılmış tütün, 2 bin 22 litre etil alkol, 5 milyon 821 bin 200 sigara yapımında kullanılan filtre, 1 milyon 80 bin boş makaron, 167 bin içi dolu makaron, 4 bin 320 ambalaj, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 paket nargile tütünü, 50 içki yapımında kullanılan aroma, 2 imalatta kullanılan makine ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 13,5 Ton Tütün ve 2 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 13,5 Ton Tütün ve 2 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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