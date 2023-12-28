İzmir\'de kaçmaya çalışan hükümlü polis memuru tarafından vurularak öldürüldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde sağlık kontrolüne götürülürken kaçmaya çalışan, kendisini yakalayan polis memurunun çıkan arbedede ateş alan silahıyla vurulan N.B. (32), yaralandı. Hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.B., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde 'bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından N.B., sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken kaçmaya çalıştı. N.B., polis memurunun takibiyle yakalandı. Bu sırada N.B. ile polis memuru arasında arbede çıktı. Polisin tabancası, ateş aldı, vücuduna mermi isabet eden N.B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan N.B., kurtarılamadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karabağlar ilçemizde, 27.12.2023 günü saat 20.50'de Yunus Timlerince yapılan denetim esnasında "Bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek yakalanan, 1991 doğumlu N.B., 28.12.2023 tarihinde (bugün) gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirildiği sırada kaçmaya çalışmış, yaşanan kovalamacada görevli polis memuru tarafından yakalanmış, bu esnada meydana gelen boğuşmada kazaen vurulmuştur. N.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.10 itibariyle hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.