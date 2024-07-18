İzmir'de kafenin önünde çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kafenin önünde çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kafenin önüne otomobil park etme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

18.07.2024 23:21
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kafenin önüne otomobil park etme anlaşmazlığı nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen O.B. (31), A.K. (26), İ.K. (33), A.B.Ö. (23) ve M.Ş. (34) Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde saklandıkları adrese düzenlenen baskınla yakalandı.

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Kavganın iş yeri sahibi ve çalışanları ile otomobildekiler arasında kafenin önüne otomobil park etme nedeniyle çıktığı, şüphelilerin olaydan sonra olay yerini gören güvenlik kamerasını söktükleri, çevredeki boş kovanları topladıkları belirlendi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki grup arasında arbede yaşandığı, iş yeri sahibi O.B'nin otomobilinden tabancasını alarak ateş açtığı, yaralı 2 kişinin yerde yattığı anlar görülüyor.

Görüntünün devamında ise kavgaya karışan başka bir şüphelinin olay yerini gösteren iş yeri güvenlik kamerası kayıt cihazını tişörtünün içine saklayarak uzaklaşması yer alıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etme nedeniyle iş yeri sahibi ve çalışanlar ile otomobildekiler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla vurularak yaralanmıştı.

İş yeri sahibi O.B, tabancasıyla A.S. ve M.M.S'yi yaralamış, açılan ateşte kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanı M.K.K. da bacağından yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de kafenin önünde çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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