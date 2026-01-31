İzmir'de Kiralar 20 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Kiralar 20 Kat Arttı

31.01.2026 09:55  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZPA’nın “Mercek İzmir” araştırmaları kapsamında hazırladığı İzmir’de barınma sorunu raporu, ekonomik krizin kentteki en yakıcı yüzünün barınma olduğunu ortaya koydu. Rapora göre; İzmir, konut harcamalarında İstanbul’un ardından Türkiye’nin en pahalı ikinci ili olurken, bazı ilçelerde kiralar son yedi yılda 20 katın üzerine çıktı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZPA'nın "Mercek İzmir" araştırmaları kapsamında hazırladığı İzmir'de barınma sorunu raporu, ekonomik krizin kentteki en yakıcı yüzünün barınma olduğunu ortaya koydu. Rapora göre; İzmir, konut harcamalarında İstanbul'un ardından Türkiye'nin en pahalı ikinci ili olurken, bazı ilçelerde kiralar son yedi yılda 20 katın üzerine çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, daha adil, eşit ve kapsayıcı bir kent için çalışmalar yürüten ve geleceğe yönelik vizyon oluşturan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) uzman ekipleri, ekonomik krizin mevcut durumuna ışık tutan kapsamlı bir rapor hazırladı. Veriler, "Mercek İzmir – İyi Olma Hali: İzmir'de Barınma Hakkı Politika Notu" başlığıyla kamuoyuna sunuldu.

Raporda; fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla faaliyetlerin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda doğayı gözeten, güvenli, dayanışmacı ve birbirine bağlı toplulukların yaşadığı bir İzmir için güçlü bir zemin hazırlanmasının önemine işaret edildi.

İyi olma halinin merkezinde barınma var

Raporda "iyi olma hali" kavramına açıklık getirilirken; temel ihtiyaçların karşılanabilmesi, güvenli ve tatmin edici bir yaşam sürdürülebilmesi ile bireylerin gerekli ekonomik, sosyal, ekolojik ve mekansal koşullara sahip olması gerektiği vurgulandı. Barınmanın ise iyi olma halinin en belirleyici bileşenlerinden biri olduğuna özellikle işaret edildi.

Raporda barınma, yalnızca bir konutta yaşamak olarak ele alınmadı; konutun erişilebilir, uygun fiyatlı, kapsayıcı, dayanıklı ve nitelikli olmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca konutun bulunduğu çevre, sosyal donatılara ve kentsel hizmetlere erişim imkanları ile çevreyle kurduğu sürdürülebilir ilişkinin de barınmanın ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Son dönemde yaşanan konut krizi ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına da değinilen araştırmada; konutların iklim koşullarına karşı yeterli izolasyona sahip olması, sosyal içermeyi destekleyen bir yerel çevre sunması gibi pek çok unsurun iyi olma halinin merkezinde yer aldığı kaydedildi.

Konut harcamalarında İzmir Türkiye'de ikinci sırada

Raporda, uygun fiyatlı barınma için ayrılması gereken kira bütçesinin hanehalkı net gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerektiği belirtildi. Bu oranın; barınma maliyetlerinin hane bütçesi içinde sürdürülebilir düzeyde kalabilmesi ve gıda, sağlık, eğitim ile ulaşım gibi diğer temel ihtiyaçlara yeterli pay ayrılabilmesi açısından uluslararası literatürde yaygın biçimde kullanılan bir referans değer olduğuna vurgu yapıldı.

Uygun fiyat kriterinin elverişli barınma hakkının temel bir bileşeni olduğunun altı çizildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne göre konut harcamalarında en yüksek endeks değerine sahip ilk 10 bölgeye de değinildi. İzmir 143,9 ile 147,3'lük endekse sahip İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Aydın, Denizli, Muğla 122,7'lik endekslerle üçüncülüğü paylaştı. Ankara 121,6'lık endeksle listede dördüncü sırada kaldı.

İlçelerde yaklaşık iki kat kira artışı yaşandı

Raporda, barınma giderlerinin İzmir'de yaşam maliyetini belirleyen başlıca unsurlardan biri haline geldiği de ortaya konuldu.

2025 yılı itibarıyla iki asgari ücretle çalışan yetişkinden oluşan dört kişilik bir hanenin aylık toplam gelirinin 44 bin 208 TL olduğu bilgisine yer verilen raporda, barınma hakkı kapsamında belirlenen yüzde 30'luk kira kriteri üzerinden yapılan değerlendirmede, kira için ayrılabilecek azami tutarın 13 bin 262 TL olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede, İzmir'in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedelinin 25 bin 820 TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Söz konusu veriler, merkez ilçelerde barınma giderlerinin uygun fiyatlı barınma kriterinin yaklaşık iki katına çıktığını ortaya koydu.

Metrekare bazında kira bedelleri incelendiğinde Güzelbahçe ve Narlıdere gibi ilçelerin öne çıktığı görüldü. Buna karşın, daha düşük gelirli hanelerin yoğunlaştığı Karabağlar ve Bayraklı gibi ilçelerde dahi barınma maliyetlerinin kira/gelir oranı bakımından yüzde 30'luk uygun fiyatlılık sınırını aştığı tespit edildi.

Son 7 yılda baş döndüren artış

Raporda 2018-2025 yılları arasında da 100 metrekarelik bir konutun kira değişim oranı üzerinden analiz yapıldı. Buna göre Narlıdere'de 23 kat, Güzelbahçe'de 21 kat, Karşıyaka ve Balçova'da 20 kat kira artışı yaşandı.

Sonuç olarak, 2018–2025 yılları arasında İzmir'de barınma konusunun, yaşamın diğer temel ihtiyaçlarıyla olan ilişkisi nedeniyle bireylerin iyi olma halini doğrudan etkileyen en kritik yapısal sorunlardan biri haline geldiği görüldü. Mevcut gelir düzeylerinin, özellikle asgari ücretli ve sabit gelirli haneler açısından barınma hakkına fiilen erişilmesi güç bir duruma dönüştürdüğü tespit edildi. Barınma maliyetlerindeki artışın yalnızca bireysel refahı değil; kentte sosyal adalet, mekansal bütünlük ve yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici etkiler yarattığı gözlemlendi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kiralar 20 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu 6 çocuk babası yaşlı adam başından vurulmuş halde ölü bulundu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı “Yavuz Başkomiser“ oyunu böyle bozuldu Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! "Yavuz Başkomiser" oyunu böyle bozuldu
Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi Elon Musk geleceğin otomobilinde görüntülendi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
12:11
Rakam dudak uçuklatıyor İşte Fenerbahçe’nin borcu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 12:32:28. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Kiralar 20 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.