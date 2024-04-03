İzmir\'de düzenlenen operasyonda 8 organize suç örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Mahzen-24" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir'de "Mahzen-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Operasyon kapsamında, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütünün elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı ve yurt dışından yönettiği belirlendi. Yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."
Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motosiklete el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, tetikçinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi suçları işlediği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve suçta kullanılan motor ele geçirildi.
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