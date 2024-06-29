İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınlar hakkında açıklamalarda bulunarak, yangınların çoğunun kontrol altına alındığını belirtti. Yangının Pamucak mevkisinde devam ettiğini ve helikopter ve uçakların gece faaliyetlerini durdurduğunu ifade etti.

29.06.2024 21:54
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'YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR'

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde saat 17.12'de başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'de yaşanan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Elban, "Bugün sabahtan itibaren 17 tane yangınımız oldu. Bunun 5 tanesi daha küçük ama 12 tanesi hava araçlarıyla müdahale halinde. Bunların içerisinde 2 tanesi dışında diğer yangınlar tamamen söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Menderes'te 2 tane farklı bölgelerde yangınımız vardı. Birisi Şaşal bölgesinde Çamönü'nde. Şaşal bölgesindeki yangın kontrol altına alındı. Çamönü'nde olan yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var. Saat 17.12 itibariyle de Selçuk Pamucak mevkisinde orman yangınımız başladı. 8 dakika sonra hava araçlarımız hızlıca orman yangınına müdahale ettiler. O andan itibaren hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor. 11 tane helikopterimiz, 7 tane uçağımız havadan, 20 üzerinde arazöz, su tankerimiz, dozerlerimiz ve diğer araçlarımızla da karadan müdahale ediyoruz" dedi.

'YANGIN ŞU AN KONTROL ALTINA ALINMIŞ GÖZÜKMÜYOR'

AFAD, sağlık ekipleri ve diğer birimlerin de çalışmalara devam ettiğini söyleyen Elban, "Jandarma ve emniyetimiz, yol güvenliği alıyorlar. Şu an için hem Pamucak'ta hem Menderes'te bir can kaybımız ya da bir yaralımız bulunmamakta. Menderes'te 2 tane yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür bir yerleşim yerlerinde ciddi bir tehdit gözükmüyor. Dolayısıyla Pamucak'taki şu anda devam eden yangında bir can kaybı, yaralı olacak şekilde, yerleşim yerlerini tehdit edecek bir yangın değil. Şu an kontrol altına alınmış gözükmüyor. Yangın Selçuk sınırında başladı. Dolayısıyla Kuşadası tarafına da yangın sirayet etti. Ancak biraz önce ben bölge müdürümüz ve diğer ekiple beraber havadan yangını takip ettik. Hemen hemen her tepede, her bölgede en az bir iki tane arazöz ve sürekli yukarıda dönen helikopter ile uçak trafiğiyle yangına müdahale ediliyor. Özellikle Kuşadası tarafında ve yangının devam ettiği diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok" diye konuştu.

'HELİKOPTER VE UÇAKLARIMIZ GECE, GENEL ANLAMDA FAALİYETİNİ DURDURUYOR, ÇÜNKÜ SİSTEMLER GECE ÇALIŞMAYA UYGUN DEĞİL'

Yangının küçük bir tarla civarında çıktığını söyleyen Elban, "Yangın nedeni muhtemelen orada birinin attığı bir ateş olabilir veya tarlada bir çalışmadan kaynaklanabilir. Jandarmamız araştırmasına devam ediyor. Henüz gözaltına alınan bir kişi yok ama çok boyutlu araştırmalarımız devam ediyor. Havadaki helikopter ve uçaklarımız gece olduğunda genel anlamda yangın söndürme faaliyetini durduruyorlar. Çünkü sistemler gece çalışmaya uygun değil" dedi.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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