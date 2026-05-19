İzmir'de Parkta Ağaç Kesimi Tepkisi

19.05.2026 12:00
Konak'ta tenis kortu için kesilen ağaçlara mahalle sakinlerinden sert tepki geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir parkın içerisine tenis kortu yapımı için ağaçların kesildiğini iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Güzelyalı semtinde bulunan Tarık Zafer Tunaya Parkı'nda yapılacak tenis kortu için 6 ağacın kesildiği, alanın betonla kapatıldığı öne sürüldü.

Ağaçların kesilmesini eleştiren mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz Alp, AA muhabirine, parktaki ağaçlar ile taşlar ve oturma banklarının yerinden söküldüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine çalışmanın ne için yapılacağını sorduklarında "Tenis kortu yapılacak" cevabını aldıklarını aktaran Alp, şunları ifade etti:

"Tenis kortu yapmak için daha uygun yerler olabilirdi. Gördüğünüz bu parkın yarısı basketbol sahası olarak kullanılıyor. Diğer yarısını da buradaki sakinler kullanıyorlardı. Tarihi bir geçmişi olan ve semtle bütünleşmiş bu parkın tarumar edilmesi, beton dökülerek mahvedilmesi, ağaçların sökülmesi doğa katliamıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Güzelyalı sakinleri olarak tekrar eski parkımıza kavuşmayı istiyoruz."

Alp, alanın eski haline döndürülmesi için imza kampanyası başlattıklarını kaydederek, "Bütün apartmandaki sakinler bu parkın yapılmasından rahatsız ve huzursuz. Belediye vatandaşın huzuru ve mutluluğu için vardır." diye konuştu.

Semra Şerbetçi ise herkesin yeşil alanlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Uygar ülkelerde, deniz kenarlarına ve parklara dokunulmadığını ifade eden Şerbetçi, "Bunu belediyelerin de düşünmesi lazım. Gençliğimizin İzmir'ini inanın ki özlüyorum. Doğallığını bozdular, kime ne söyleyeceğiz, kime ne şikayet edeceğiz?" dedi.

Özlem Küçükahmetler ise parkta geriye kalan çam ağaçlarının köklerine beton döküldüğünü savunarak, "Şu anda makyaj yapılmış durumda ama kısa bir süre içinde diğer çamları da kaybedeceğiz." diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: AA

