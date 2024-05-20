İzmir\'de parkta bıçaklı saldırı: İlayda Alkan öldü, annesi yaralandı

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İzmir'de parkta otururken bıçakla saldırdığı İlayda Alkan'ın ölümüne, annesi Oya Taran'ın da yaralanmasına neden olan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki anne Taran (45) ile maktul Alkan'ın (20) şüpheli Y.Y'yi (31) tanımadıkları, kamera kayınlarında da şüphelinin maktul ve müştekinin arkasından yürüdüğü, şüphelinin bankta oturan anne kıza doğru geldiği ve maktule yönelik bir takım sözler söylediği, sonrasında da elindeki bıçakla anne kızı bıçakladığı yer aldı.

Olayın ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı ve bekçiler tarafından yakalandığının aktarıldı iddianamede, anne Taran'ın kızını korumak isterken karnından, bacağından, kolundan ve sırtından yaraladığı, kızının araya girmesi üzerine de bu sefer kızının bıçaklandığı belirtildi.

Şüpheli Y.Y'nin ise savunmasında alkollü olduğunu, oturan 2 kadının yanına gittiğini ancak neden gittiğini hatırlamadığını, kadınlardan birinin kendisini bıçakladığını, sonra montundaki bıçağı çıkarıp kendini koruduğunu söylediği yer aldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunun da şüphelinin anne kızın yanına gelerek bir şeyler konuştuğu ve maktulün üzerine doğru gittiği, sonrasında da bıçakla defalarca saldırdığı belirtilerek, şüphelinin bıçakla yaralandığını beyan etse de yaranın eski olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Y.Y'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart'ta parkta oturdukları sırada bıçaklı saldırıya uğrayan İlayda Alkan ve annesi Oya Taran yaralanmış, hastaneye kaldırılan Alkan hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Y.Y. ise yakalanmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.