İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 34 Sanığa Hapis İstemi
İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 34 Sanığa Hapis İstemi

25.03.2026 13:58
İzmir Serbest Bölgesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 34 sanık için 4-12 yıl hapis talep edildi.

İzmir Serbest Bölgesi'ndeki gümrük sahasına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis talep edildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca 3'ü tutuklu 34 sanığa yönelik "rüşvet almak" ve "rüşvet vermek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 698 sayfalık iddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Fiziki takip ile telefon inceleme tutanakları, tape ve kamera kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları delil olarak iddianamede yer aldı.

İddianamede, operasyonun Aliağa Liman Başkanlığına yönelik 22 Ekim 2024'te düzenlenen "rüşvet" operasyonunda yakalanan sanıkların arkadaşlarının, benzer suçların İzmir Serbest Bölgesi'nde de yaşandığını ihbar etmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Rüşvet suçlarının 2020'den 2025 yılının nisan ayına kadar sürdüğü anlatılarak, acente çalışanları ile memurların eylemlerinin süreklilik arz ettiği ve bir rutin haline getirildiği vurgulandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda bazı sanıkların aynı gün içerisinde birden fazla kez rüşvet suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, bir sanığın 71 kez rüşvet aldığı, bu sayının en yüksek rüşvet eylemi olduğu kaydedildi.

İddianamede, gümrük müşavirliği veya iş takibi yapan bazı sanıkların işlemlerini hızlandırmak ya da denetimden kaçırmak amacıyla önceden irtibat kurdukları memurların görevde olduğu günleri takip ettikleri belirtildi.

Nöbet sistemiyle işlemlerin yürütüldüğü kurumda rüşvet eylemlerinin, imza yetkisi bulunan sanıkların çalışma saatlerine uygun dönemler esas alınarak planlandığı aktarıldı.

İddianamede muayene işleminin eksik beyannameyle yapıldığı veya yapılmış gibi gösterildiği, devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması işlemi için laboratuvar ortamına gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği ifade edildi.

Bazı sanıkların konuşmalarında rüşvet için "çorba" kelimesini kullandığı, anlaşma sağlandıktan sonra memurun yanına giderek gizlice para verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

İddianamede 8'i memur 34 sanık hakkında her rüşvet alışverişi için 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istendi.

Operasyon

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Nisan 2025'te Menemen ilçesindeki İzmir Serbest Bölgesi'ne "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarıyla ilgili operasyon düzenlenmiş, 34 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarında 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın, 3 gram esrar ele geçirilmiş, rüşvet alma ve verme anı görüntü kayıtlarıyla tespit edilmiş, 4 gümrük memurunun bankalar aracılığıyla hesaplarına yatırılan ve kripto varlıklara aktarılan toplam 3 milyon 850 bin lira tutarında rüşvet ilişkili işlem gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Rüşvet Operasyonu: 34 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika

