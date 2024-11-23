İzmir\'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Aksamaya Neden Oldu

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İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerle alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı güzergahlarda trafik akışında sorun yaşanırken yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların otobüs duraklarında ve iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştığı görüldü.

Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.