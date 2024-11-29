İzmir'de Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı

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İzmir'de internette sahte kiralık ev ilanı paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesinde sahte ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki sahte kiralık ev ilanı verilen yeri ve sahibini tespit etti.

Evin sahibi Ö.D, kardeşi O.C.D. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Karşıyaka ilçesinde emlakçılık yapan O.C.D'nin, kardeşi Ö.D'ye ait ev için sahte ilan verdiği, müşterilere bu evi göstermesine rağmen kiralamak isteyenlerle başka bir ev için kontrat düzenlediği, bir yıllık peşinat alınarak vatandaşların mağdur edildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C.D. ve Ö.D. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.