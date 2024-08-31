İzmir'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

İzmir\'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

İzmir'de denizlerde avlanma yasağının sona ermesi nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Binali Yıldırım, balıkçıların denizlere gözleri gibi bakması gerektiğini vurguladı. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine dikkat çeken Yıldırım, denizlerimize sahip çıkmanın önemini vurguladı. Törende dua edilerek, denize çiçek ve balık yavrusu bırakıldı.

31.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de denizlerde avlanma yasağının sona ermesi nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Limanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, balıkçıların 4,5 ay aradan sonra sevdikleri denizle buluştuğunu söyledi.

Denizlerin turizm, yolcu ve yük taşımacılığı ile balıkçılık açısından olmazsa olmaz konumu bulunduğunu ifade eden Yıldırım, İzmir'in 629 kilometrelik sahil uzunluğuna sahip olduğunu aktardı.

Yarından itibaren balıkçıların denize açılacağını ve rızıklarının peşinde olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

Balıkçıların rızklarını sağladıkları denizlere gözleri gibi bakması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Denizlerimize sadece bugün ve yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla hoyrat kullanmaktan, ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız, uzak durmalıyız." dedi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine de değinen Yıldırım, "Ya bunlar daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz. Büyük bir felaketin habercisi. O yüzden özenle, titiz bir şekilde, hangi işi yaparsak yapalım denizlerimize sahip çıkalım. Deniz yoksa, su yoksa hayat da yok." diye konuştu.

Yıldırım, İzmir'in önemli bir balıkçılık kenti olduğunu ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde İzmir'in geniş altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde ne yazık ki balıkçılarımız, teknelerimiz, yatlar için barınacak yerler yoktu. Fevkalade büyük bir eksiklikti ama birçok yerde bunları yaptık, hayata geçirdik." dedi.

Yıldırım, Türkiye'de yıllık avlanan balık miktarının 100 bin ton civarında olduğunu, bu miktara balık çiftliklerinin dahil edilmediğini belirterek, ülkede son yıllarda su ürünleri ihracatında önemli bir mesafe katettiklerini sözlerine ekledi.

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından balıkçılık sezonunun bereketli olması için dua edildi, denize çiçek ve balık yavrusu bırakıldı.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, izmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement