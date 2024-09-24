İzmir'de Tarımda Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Tarımda Teknoloji Eğitimi

İzmir\'de Tarımda Teknoloji Eğitimi

AB projesi kapsamında kadın ve genç çiftçilere, sığınmacılara tarımda yeni teknolojiler eğitimi verildi.

24.09.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Türkiye ve Yunanistan'ın dahil olduğu AB projesi kapsamında kadın ve genç çiftçilerle sığınmacıların da dahil olduğu gruba tarımda uygulanan yeni teknolojiler hakkında eğitimler verildi.

Avrupa Birliği desteğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi FOW Hibe Programı" kapsamında İzmir Ticaret Borsası (İZTB) koordanitörlüğünde yürütülen "Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz" projesi sona erdi.

Projenin İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan kapanış toplantısında konuşan İZTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, özellikle kadın çiftçiler ve sığınmacı tarım işçilerine teknolojik yeniliklere uyumlarını sağlayarak eşit fırsatlar sunulması için "iş gücünün teknoloji ile yenilenmesi" temelli eğitim müfredatı oluşturulduğunu aktardı.

Türkiye ve Yunanistan'da gerçekleşen toplantılarla eğitimlerin içeriklerinin belirlendiğini ifade eden Kestelli, şöyle devam etti:

"Tarım ve gıda alanında öğrenim gören öğrencilerin ve mezunlarının bilgi teknolojileri yetkinlikleri 400 kişinin katılımı ile ölçülmüş ve raporlanmıştır. Uzmanlar tarafından zeytincilik özelinde 15 eğitim videosu hazırlanmıştır. Eğitim konuları arasında iş sağlığı ve güvenliği, bahçe tesisi ve bakımı, bitki koruma ve besleme, budama, zeytin hasadı, tarımda yenilenebilir enerji, tarım 4.0 ve 5.0 uygulamaları yer almıştır. Saha eğitimlerinde ise zeytin dikiminden zirai drone ile ilaçlama yapma ve görüntü almaya kadar çeşitli uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir."

Kestelli, eğitimlerden üniversite öğrencileri, kadın çiftçiler ve sığınmacıların da aralarında olduğu 200'ün üzerinde kişinin faydalandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Aygün Pakyürek, proje yöneticisi Nikos Passatoglou, Ege Üniversitesi Ziraat Dekan Yardımcısı Arzu Yazgı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Kaya da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tarımda Teknoloji Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:13:39. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Tarımda Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement