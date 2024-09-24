İzmir\'de Tarımda Teknoloji Eğitimi

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İzmir'de Türkiye ve Yunanistan'ın dahil olduğu AB projesi kapsamında kadın ve genç çiftçilerle sığınmacıların da dahil olduğu gruba tarımda uygulanan yeni teknolojiler hakkında eğitimler verildi.

Avrupa Birliği desteğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi FOW Hibe Programı" kapsamında İzmir Ticaret Borsası (İZTB) koordanitörlüğünde yürütülen "Köklerimize Teknoloji ile Tutunuyoruz" projesi sona erdi.

Projenin İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan kapanış toplantısında konuşan İZTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, özellikle kadın çiftçiler ve sığınmacı tarım işçilerine teknolojik yeniliklere uyumlarını sağlayarak eşit fırsatlar sunulması için "iş gücünün teknoloji ile yenilenmesi" temelli eğitim müfredatı oluşturulduğunu aktardı.

Türkiye ve Yunanistan'da gerçekleşen toplantılarla eğitimlerin içeriklerinin belirlendiğini ifade eden Kestelli, şöyle devam etti:

"Tarım ve gıda alanında öğrenim gören öğrencilerin ve mezunlarının bilgi teknolojileri yetkinlikleri 400 kişinin katılımı ile ölçülmüş ve raporlanmıştır. Uzmanlar tarafından zeytincilik özelinde 15 eğitim videosu hazırlanmıştır. Eğitim konuları arasında iş sağlığı ve güvenliği, bahçe tesisi ve bakımı, bitki koruma ve besleme, budama, zeytin hasadı, tarımda yenilenebilir enerji, tarım 4.0 ve 5.0 uygulamaları yer almıştır. Saha eğitimlerinde ise zeytin dikiminden zirai drone ile ilaçlama yapma ve görüntü almaya kadar çeşitli uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir."

Kestelli, eğitimlerden üniversite öğrencileri, kadın çiftçiler ve sığınmacıların da aralarında olduğu 200'ün üzerinde kişinin faydalandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Aygün Pakyürek, proje yöneticisi Nikos Passatoglou, Ege Üniversitesi Ziraat Dekan Yardımcısı Arzu Yazgı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Kaya da birer konuşma yaptı.