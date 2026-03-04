İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

04.03.2026 09:57
İzmir'de düzenlenen operasyonda 366 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 366 bin 400 uyuşturucu hap, 8 bin 850 gram sentetik uyuşturucu ve 122 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta bir araçta ve Kemalpaşa'daki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Araçta ve evdeki aramalarda 366 bin 400 uyuşturucu hap, 8 bin 850 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.G, T.Ç, A.N. ve K.E. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

09:48
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
