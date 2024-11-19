İzmir'de Vize Mağduru Öğrencilerden Konsolosluğa Protesto - Son Dakika
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İzmir'de Vize Mağduru Öğrencilerden Konsolosluğa Protesto

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İtalya'da eğitim hakkı kazanan fakat vize alamayan öğrenciler, İzmir Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

19.11.2024 17:52
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(İZMİR) – İtalya'dan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmelerine karşın vize alamayan öğrenci ve veliler, İzmir Konsolosluğu önünde açıklama yaptı. Öğrenciler adına konuşan Şenay Yalçıner, öğrencilerin 29 Kasım'a kadar vize alıp İtalya'ya gidemezlerse, üniversite kayıt haklarının ve burslarının yanacağını belirterek "Bu pırıl pırıl gençlere ilticacı muamelesi yapılıyor. Daha fazla olumsuzluk yaşamamaları için ivedilikle dosyalarının sonuçlandırılması için yardım istiyoruz" dedi.

İtalya'da eğitim hakkı kazanan ancak vize alamadıkları için mağdur olan öğrenciler ve aileleri İtalya'nın İzmir Konsolosluğu önünde açıklama yaptı. Konsolosluğa üzerinde ret yazıları ve taleplerinin sıralandığı dileklerin asılı olduğu siyah çelenk bırakan öğrenciler, Konsolos Daniele Bianchi'ye mağduriyetlerine ilişkin mektup sundu.

İzmir İtalya Konsolosluğunun önünde bir araya gelen öğrenciler ve veliler, üstünde ret yazılarının ve taleplerinin sıralandığı dileklerin asılı olduğu siyah çelenk bırakarak, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi'ye yaşadıkları mağduriyetle ilgili mektup sundu.

"Anne ve babalarının gelirlerinin yetersiz olduğu sebepleriyle ne yazık ki ret aldılar"

Açıklamayı okuyan Şenay Yalçıner, öğrencilerin 29 Kasım'a kadar vize alıp İtalya'ya gidememeleri durumunda üniversite kayıt haklarının ve burslarının yanacağını belirterek şunları söyledi:

" Türkiye'nin seçkin lise ve üniversitelerin bitirmiş, onur belgeli başarılı öğrenciler bir yılı aşkın süredir hazırlık yaptılar. Birçok sınava girerek dünyada geçerli olan yüksek puanlar aldılar. İtalyan üniversiteleri çocuklarımızı davet ettiler, ikna ettiler. Bu gençlerin amacı, dünya sıralamasında başarısı yüksek olan okullara girmeye hak kazanmaktı ve kazandılar. Binlerce euro ödeyerek danışmanlık tuttular, okullarına ön kayıtlarını yaptırdılar. Okulları davet mektuplarını konsolosluğa gönderdi, burslara hak kazandılar, evlerini tuttular, uçak biletlerini aldılar. Bu süreçlere 3 bin eurolara varan paralar harcadılar. Danışman yani konsolosluğun randevu hizmetlerini ve evrak kabullerini yapan kurum olan IDATA'da randevu duvarına çarptılar. IDATA'nın ve konsoloslukların sayfalarında yayımlanan evrakları hazırladılar. Bu sayfalarda belirlenen en az 6 bin 200 euroyu hesaplarında bulundurdular. Her şey doğru ve düzgün olmasına rağmen İtalya'da eğitim almak için anne ve babalarının gelirlerinin yetersiz olduğu sebepleriyle ne yazık ki ret aldılar. İtalya'nın belirtmiş olduğu bir yıllık elitim ve yaşam masrafı 6 bin 200 eurodur. Bu tutarın banka hesaplarında bulunması yerindeyken aileler 10 bin  ile 50 bin euro arasında nakit, mülk ve maaş gibi gelir kaynağı gösterdiler. Madem maddi yetersizlik ret sebebi o zaman neden öğrencilerin en az bir yıllık emekleri, başarıları, zamanları, yurt-ev, uçak bileti ve danışmanlık ücretleri çöpe atılıyor?

"Bu pırıl pırıl gençlere ilticacı muamelesi yapılıyor"

İzmir Konsolosluğu, İstanbul ve Ankara Konsolosluğu'na kıyasla farklı uygulamalar yaptı. Diğer konsolosluklar, anne ve babalar dışında sponsorları kabul ederken İzmir Konsolosluğu kesinlikle bunu kabul etmedi. Ailenin maddi gelirini güçlendirmek adına abla, amca, dayı, babaanne gibi inşaların sponsor olmasının İzmir kabul etmedi. Bu şekilde başvuru yapıldığından dolayı İzmir'de yapılan başvurular zayıf kaldı. Öğrencilerimiz haksızlığa uğramış hissetmektedir. İzmir Konsolosluğu'na ulaşmak imkansız. E-maillere ya da telefonlara yanıt verilmiyor, konsolosluğa gidildiğinde kapılar öğrencilerin yüzüne kapatılıyor. Bazı öğrencilerin vizelerinde isimleri yanlış yazıldı, bazı öğrencilerin mailleri, farklı öğrencilere gönderildi. Üst üste yapılan bu hatalardan dolayı seyahat ve sponsor mektuplarının okunmadığına inanıyoruz. Tam 22 öğrenciye, maddesi yetersizlik nedeniyle İzmir Konsolosluğu tarafından ret verildi. Rezervasyon tarihleri ve okulların akademik takvimi hiç dikkate alınmayarak öğrenciler aylarca bekletildi. Bu süreçte, burslarını kaybettiler, derslerine giremediler, sınavlarını kaçırdılar ve eğitim hakları ellerinden alınmış oldu. Gençler arasında adalet sağlanamadı. Bu pırıl pırıl gençlere ilticacı muamelesi yapılıyor. Bu gençler göç etmek değil, dünya sıralamasında en iyi olan üniversitelerde okumak İtalya'yı seçti.

"Vize alamazlarsa yüzlerce çocuğumuzun okul kayıtları silinecek"

29 Kasım 2024 tarihine yani 10 gün sonrasına kadar vize alamazlarsa yüzlerce çocuğumuzun okul kayıtları silinecek. Daha fazla olumsuzluk yaşamamaları için ivedilikle dosyalarının sonuçlandırılmasında Sayın Konsolosumuzdan yardım istiyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım ve Dışişleri Bakanımızdan da bu yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için gerekli görüşmelerini yapıp bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz."

İzmir\'de Vize Mağduru Öğrencilerden Konsolosluğa Protesto
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Vize Mağduru Öğrencilerden Konsolosluğa Protesto - Son Dakika

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