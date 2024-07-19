İzmir'deki Yangına Müdahale 18. Saatte Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'deki Yangına Müdahale 18. Saatte Devam Ediyor

İzmir\'deki Yangına Müdahale 18. Saatte Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangına müdahale 18. saatte devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları müdahale ediyor. Yangına toplam 27 hava aracı, 40 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine sıçraması tehdidi engellendi ve bölge tedbir amaçlı boşaltıldı.

19.07.2024 07:44
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İZMİR'in Buca ilçesinde başlayıp, Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale 18'inci saatte devam ediyor.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye devam ediyor.

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI TEHTİDİ ENGELLENDİ

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Yangına Müdahale 18. Saatte Devam Ediyor - Son Dakika

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