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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için şenlik düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre hastane bahçesine kurulan eğlence parkında hastane personelinin çocukları ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, oyunlarla güzel vakit geçirdi.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, yaptığı değerlendirmede çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Onların yanında olmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak bizim en büyük misyonlarımızdan." ifadelerini kullandı.