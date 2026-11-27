İzmir Karabağlar'da 22 kilo 255 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin Yaşar Kemal Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu ve 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobili kullanan şüpheli, aramaların ardından gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi'nde M.Ö.S'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 22 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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