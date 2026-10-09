İzmir Kemalpaşa\'da jandarma, evde 12 kök kenevir ve 280 gram esrar ele geçirdi

İzmir Kemalpaşa'da jandarma, evde 12 kök kenevir ve 280 gram esrar ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kemalpaşa'da jandarma, Halilbeyli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi bilgisiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 12 kök kenevir bitkisi, satışa hazır 280 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kök kenevir bitkisi, kurutulmuş ve satışa hazır 280 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Halilbeyli Mahallesi'nde O.Y'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 12 kök kenevir bitkisi, kurutulmuş ve satışa hazır 280 gram kubar esrar, uyuşturucu içme aparatı, hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?