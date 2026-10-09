İzmir Kemalpaşa'da kaçak fabrikaya baskında 125 milyon 480 bin liralık eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim yapıldığı belirlenen fabrikaya düzenlenen operasyonda, gümrüklenmiş değeri 125 milyon 480 bin lira olan makine ve eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel ekibin çalışmaları doğrultusunda İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu fabrikada arama yapıldı.

Operasyonda, 2 makaron imalat makinesine, 2 makaron paketleme makinesine, 580 bin dal bandrolsüz makarona, 14 milyon 868 bin filtre çubuğuna, 10 bin 190 bobin sigara kağıdına ve 18 palet makaron kutusuna el konuldu.

Ele geçirilen eşyanın toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Açıklamada, Bakanlık olarak başta tütün ve tütün mamulleri olmak üzere ülkenin ekonomik düzenini, kamu gelirlerini ve vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların etkin saha operasyonları ve gelişmiş teknik kapasiteyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Kaçakçılığa geçit vermemek, haksız kazancın ve kayıt dışı üretimin önüne geçmek amacıyla yürütülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.