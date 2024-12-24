İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 16. Seçimli Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 16. Seçimli Genel Kurulu Yapıldı

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'nin 16. Seçimli Genel Kurulu Yapıldı

İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 16. Seçimli Genel Kurulu, Yusuf Eren Balıkçı'nın yeni başkan olarak seçilmesiyle sonuçlandı. Nilay Kökkılınç, gençliğin önemine ve Avrupa Gençlik Başkenti olma hedeflerine vurgu yaptı.

24.12.2024 10:23  Güncelleme: 10:35
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(İZMİR)- İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi 16. Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Fermuar sistemi uygulanarak düzenlenen seçimde dört aday yarıştı. Seçim sonucunda, Yusuf Eren Balıkçı en çok oyu alarak yeni konsey başkanı seçildi. Ayrıca, 14 kişilik Yürütme Kurulu belirlendi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ın açılış konuşmasıyla başlayan Gençlik Meclisi 16. Seçimli Genel Kurulu, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde yapıldı. Kökkılınç, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden, çağdaş, demokratik ve laik bir gençliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Gençlik Meclisi'nin Avrupa Gençlik Başkenti seçimlerindeki çabalarını hatırlatarak, önümüzdeki dönemde İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti olmasını dilediğini ifade etti.

Ardından, Gençlik Meclisi Başkanlık görevini devreden Ceren Kaplan söz aldı. Kaplan, sevgi ve saygıya dayalı üretken bir dönemi başarıyla tamamladıklarını belirterek, Yerel Gençlik Stratejisi'ni İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planına dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu süreçte emeği geçen tüm yürütme kurulu üyelerine, çalışma gruplarına ve destek veren STK'lara teşekkür etti.

Seçim süreci ve sonuçları

Fermuar sistemi uygulanarak düzenlenen seçimde dört aday yarıştı. Seçim sonucunda, Yusuf Eren Balıkçı en çok oyu alarak yeni konsey başkanı seçildi. Ayrıca, 14 kişilik Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ecem Özer, Düzgün Ali Varlı, Fatma Ceylin Kaplan, Eren Bice, Yaren Bayındırık, Abdülhalim Karabulut, Buketnur Süslü, Metehan Kesikparmak, Cansu Tezcan, Emek Devrim Gülay, Nil Seliz Ulus, Boran Arman, Fatma Nur Ak, Umut Erol."

Daha büyük başarılara imza atacaklar

Etkinlikte geçmiş dönem başkanlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Nilay Kökkılınç, genel kurulu "Tam bir demokrasi şöleni yaşandı" sözleriyle özetledi. Seçilen başkan Yusuf Eren Balıkçı ise konuşmasında gençlik çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ederek, İzmir'in gençleriyle birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 16. Seçimli Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

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