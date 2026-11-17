İzmir Konak'ta belediye otobüsü tramvayla çarpışınca tramvay raydan çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konak Akdeniz Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında belediye otobüsü ile tramvay çarpıştı ve tramvay raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; kısa süre aksayan tramvay seferleri inceleme sonrası normale döndü, soruşturma açıldı.
İZMİR'in Konak ilçesinde belediye otobüsüyle tramvay çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konak ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Bulvarı'nda sola dönmek için manevra yapan 35 DB 1108 plakalı belediye otobüsüyle, Halkapınar yönünden Fahrettin Altay yönüne giden tramvay çarpıştı. Kazada tramvay raydan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre aksayan seferler, yapılan incelemenin ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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