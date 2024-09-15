İzmir Kordon'da Taşkın Önleme Projesi

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(İZMİR) - Kenti afetlere ve iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirebilmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da su taşkınlarını önleyecek "Acil Eylem Paketi"ni hayata geçiriyor. Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na geçici fırtına duvarının oluşturulacağı projede asfalt alanlar geçirgen yeşil alanlara dönüştürülerek yenilenen sosyal alanlarla Kordon'un yaşam konforu artırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 180 Günlük Hızlı Eylem Planı kapsamında yer alan Kordon'da su taşkınlarını önlemeye yönelik projede çalışmalar başlatıldı. İzmir'i afetlere ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirebilmek için hayata geçirilecek Kordon Acil Eylem Paketi çerçevesinde Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan 1700 metrelik sahil şeridinde kıyıya paralel geçici fırtına duvarı oluşturularak olası bir afetin etkisi azaltılacak. Taşınabilir prekast elemanlarla oluşturulacak fırtına duvarının ardından Kordon üzerinde yer alan asfalt zemin yerine geçirgenliği arttıracak peyzaj düzenlemeleriyle hem su drenajı sağlanacak hem de Kordon'a estetik bir görüntü kazandırılacak. Paketin son etabında ise sosyal donatı alanları baştan sona yenilenerek Kordon'un fiziki konforu artırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ortak görev alacağı proje kapsamında ilk yapım çalışmasını Fen İşleri Dairesi Başkanlığı başlattı. Ekipler, Kordon'un Alsancak Limanı başlangıcından Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bölümde zemin ve fırtına duvarı için imalatlara başladı.

"Kordon için acil ve geçici önlem"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu, Kordon Acil Eylem Paketi hakkında bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kıyı bölgelerinde güvenliği ve yaşam kalitesini korumak amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekiple, gelecek 50 yılı güvence altına alacak araştırma ve proje çalışmalarının yürütülmeye devam ettiğini söyleyen Hasibe Velibeyoğlu, projenin olası taşkınlara karşı can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik acil önlem amacıyla hazırlandığını söyledi.

Hasibe Velibeyoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi kentimizi afetlere ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirebilmek için gerekli olan adımları ivedilikle atmaya çalışıyor. Bu anlamda bilimin ışığında ve uzun vadeli projelerin yanında kentimizdeki acil adımları da atmak üzere harekete geçiyoruz. Günümüzde iklim değişikliği önemli bir mücadele alanı. Bu iklim değişikliğinden en çok etkilenenlerse İzmir'imiz gibi kıyı kentleri. Özellikle son yıllarda deniz taşkınları daha sıklıkla yaşanmaya başladı. Bunun temel nedenleri değişen yağış rejimi, kabaran deniz, aynı zamanda Kordon'un ve körfezin kendine özel yapısı. Özellikle Alsancak, Karşıyaka, Mavişehir bölgelerimiz, deniz taşkınından en çok etkilenen bölgeler oluyor. Bu kapsamda, Alsancak Kordon bölgesinde kıyının dijital ikizini oluşturacağımız fiziki konfor koşullarına yönelik Avrupa Birliği projeleriyle ve deniz taşkınlarının izlenmesine yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışmalarıyla araştırmalar yapılmakta. Kıyı mühendisliği açısından gerekli projeler hazırlanmakta ve altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmekte. Bu projeler tamamlanıp hayata geçinceye kadar da Başkanlığımızca acil ve geçici önlem alınması gereği duyuldu.

Kullanıcı konforunu artıracak önlem ve uygulamalar getiriliyor

Proje kapsamında özellikle denizden taşan suyun art alana geçmesini engelleyecek geçici fırtına duvarı denilen bir bariyer konumlandırılacak. Bu bariyerler sayesinde deniz suyu mümkün olduğunca kıyı hattında kalacak. Proje kapsamında alanda bulunan asfalt yüzeyler geçirgen yüzey haline dönüştürülecek. Böylece suyun drenajı sağlanmış olacak. Bir yandan da kullanıcı konforunu artıracak önlem ve uygulamalar da getiriliyor. Vatandaşlarımızın burada daha iyi ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak, iklim koşullarından daha az etkilenecekleri uygulamalar yapılacak. Alanın mevcut hali korunarak peyzaj, donatı ve kullanıcı konforu odaklı iyileştirmeler yapılacak. Kordon'daki zemin malzemeleri korunarak yürünebilir hale getirilecek."

Kordon'da deniz taşkını riskini azaltacak çalışmalar başladı

Sahadaki çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şube Müdürlüğü Şube Şefi Alper Sualp da "Kordon'da aşırı afet zamanı deniz taşkınlarında oluşan baskınları engellemek için Alsancak Limanı bölgesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan yaklaşık 1700 metrelik güzergahta kıyı çalışması yapacağız. Belediyemizce hazırlanan çalışma kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

22 adet sel kapısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kordon Acil Eylem Paketi çalışmaları 3 ana düzenlemeyle hayata geçecek. Kordon bölgesinde, taşkın anında deniz suyu girişini azaltmak amacıyla, kıyıya paralel geçici fırtına duvarı oluşturulacak. Güzergah boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısı acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek.

Cumhuriyet Meydanı önünde dalga güvenliği

Proje kapsamında dalganın en çok etki gösterdiği ve can güvenliğini tehdit eden Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Böylelikle hava koşullarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek.

Geçirgen-yeşil alan düzenlemesi

Su taşkınlarının önlenmesinin yanı sıra Kordon'daki su drenajının sağlanabilmesi için Kordon boyunca yer alan asfalt yüzey kaldırılarak geçirgen-yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Kordon üzerine su tutucu bitkiler yerleştirilerek hem estetik bir görüntü katılacak hem de iklim krizinin etkileri azaltılacak. Yeşil alanların bakımları ve düzenlemesi tamamlandıktan sonra yurttaşların kullanımına açılacak.

Daha konforlu, daha güvenli ve daha eğlenceli alanlar

Çalışmaların son etabında ise her gün binlerce insanın zaman geçirdiği Kordon'daki sosyal donatı alanlarının konforunu artıracak çalışmalar yer alacak. Eskimeye uğramış kentsel donatılar yenileri ile değiştirilecek, oturma, dinlenme alanları ile seyir platformları oluşturulacak. Çocuklara yönelik eğlence odakları kıyıda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Mevcut yürüyüş yolları ve meydanlarda yıpranmış zemin kaplamaları yenilenerek erişilebilir hale getirilecek, alandaki atık toplama donatıları artırılarak daha temiz bir kullanım alanı sağlanacak.

Karşıyaka'da da önlem alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 180 günlük görev süresini kapsayan "Hızlı Eylem Planı" içinde yer alan deniz taşkınlarıyla mücadele kapsamında Karşıyaka'daki çalışmalar da tamamlandı. Fen İşleri ekipleri ilk olarak Mavişehir Peynicioğlu Deresi ve çevresinde taşkınları önlemek için kademe kademe bordür taşla önlem aldı. Dere çevresi ve deniz kenarındaki bisiklet yolu güzergahı boyunca set çekildi. Bostanlı ve Karşıyaka Vapur iskeleleri arasında yer alan Karşıyaka Yelken Kulübü çevresindeki alanda su taşkınlarının önüne geçmek için 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde beton duvar inşa edildi. Ayrıca bölgede içinde basketbol sahasının, oturma alanlarının yer aldığı sosyal yaşam alanı oluşturdu.