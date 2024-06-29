İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Arazisine su tutan vatandaşlardan Ahmet Coşar, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını, İnönü mevkisinde çıkıp çevreye yayıldığını anlattı. Traktörüyle su getirerek yangına müdahaleye destek verdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi soğutma yapıyorum. İleride bir ev yandı. Kozalak sıçrar diye soğutma yapıyorum." dedi.

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.

Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

TSK'ye ait 5 helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."