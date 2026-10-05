İzmir Ödemiş'te bıçakla yaralanan 63 yaşındaki kişi öldü, eşi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te bıçakla yaralanan 63 yaşındaki kişi öldü, eşi gözaltına alındı

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İzmir Ödemiş\'te bıçakla yaralanan 63 yaşındaki kişi öldü, eşi gözaltına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde bıçakla boğazından yaralanan 63 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi, olayın ardından kişinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne sürdü ve gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde evde bıçakla boğazından yaralanan Sadettin Özkan (63), hayatını kaybetti. Özkan'ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren eşi B.Ö., gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sadettin Özkan evde bıçakla boğazından yaralandı. Eşi B.Ö.'nün ihbarıyla, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını iddia eden B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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