İzmir Torbalı'da konteynerde 810 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Torbalı'da konteynerde 810 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Torbalı\'da konteynerde 810 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın sahasındaki işçi konteynerinde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Jandarma soruşturmasında uyuşturucuyu konteynerde tuttuğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ekiplerin araştırmasında, fabrikada çalışan S.K., S.B. ve G.G. isimli şüphelilerin fabrika sahasındaki konteynerde uyuşturucu tuttuğu tespit edildi. Konteynerde gerçekleştirilen adli aramada, 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Jandarma3. SayfaTorbalıGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Torbalı'da konteynerde 810 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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