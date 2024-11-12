İzmir ve Almanya Arasında İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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İzmir ve Almanya Arasında İş Birliği Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u ağırlayarak iki taraf arasında iş birliğinin geliştirileceğini belirtti. İlişkilerin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

12.11.2024 17:09  Güncelleme: 17:43
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u ağırladı. İzmir'in başta kardeş ve partner şehirleri olmak üzere iş birliklerini geliştirmek istediklerini söyleyen Tugay, "Almanya'daki bütün şehirlerle ortak çalışabiliriz" dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette İzmir Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

"Üniversitelerle verimli çalışmalar yapabiliriz"

Kardeş şehir Bremen'e yaptıkları ziyaret hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Türkiye ve Almanya çok sıkı bağlara sahip. Bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum. İzmir'in Almanya'nın şehirleriyle daha fazla ortak çalışma yapmasını, sosyal, kültürel, sportif, ticari ilişkileri geliştirmesini hedefliyorum. Almanya'daki bütün şehirlerle ortak çalışabiliriz. Almanya'nın şehircilikte çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Teknik konularda, mühendislik alanlarında çok ilerideler. Fuarcılık anlamında çok önemli gelenekleri var. Hepsi bizim için beraber çalışmaktan, ortak projeler geliştirmekten mutlu olacağımız konular. Ayrıca Almanya'dan üniversitelerle, kurumlarla çok verimli çalışmalar yapabiliriz" dedi.

"Yeşil şehir planlaması konusunda deneyim alışverişi faydalı olacaktır"

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ise her alanda iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Bilim alanında çok önemli ağlar var. Üniversiteler arasında irtibat sağlanabilir. Fuarcılık konusu da önemli. Bu konuda da birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. İzmir ve Alman Şehirler Meclisi arasında sıkı bağlar kurulabilir. Özellikle yeşil şehir planlaması konusunda deneyim alışverişi çok faydalı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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