İzmir ve çevre illerde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2026 13:54
İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Valiler, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla çelenk sunma, kortej yürüyüşü, spor gösterileri ve halk oyunları gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eskici, törendeki konuşmasında 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinin geleceğin teminatının gençler olduğunun en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerleyen Türkiye'nin bilimde, teknolojide, savunma sanayisinde, sporda, sanatta ve eğitimde büyük adımlar attığı ifade eden Eskici, "Bu yürüyüşün merkezinde gençlerimiz vardır." dedi.

Aynı meydandaki kutlama programında öğrenciler, "19 Mayıs" adlı şiiri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Törende halk oyunları ve çeşitli branşlardan spor gösterileri sunuldu, Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu kırmızı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kutlama törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aydın

Valilik önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler Mimar Sinan Salonu'na kadar yürüdü. Yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi taşındı.

Salonda devam eden programda Yığmatepe, günün önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler halk oyunları oynadı, cimnastik gösterisi sundu.

Programa Aydın Valisi Osman Varol, İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile kent protokolü de katıldı.

Denizli

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kortej yürüyüşünde 120 metre uzunluğunda Türk bayrağı gençlerin ellerinde taşındı.

Valilik önündeki programda Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin konuşmasının ardından halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve protokol üyeleri de katıldı.

Manisa

Manisa'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Öztürk, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı gün olduğunu belirtti.

Programda öğrenciler şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Halk oyunları ile çeşitli spor gösterilerinin gerçekleştirildiği programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki programda, Uşak Valisi Serdar Kartal ve Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan katılımcıların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Programda şiirler okundu, gösteriler yapıldı, çeşitli yarışmalarda giren sporculara madalyaları verildi.

Törene AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
