İzmit'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesine sıkıştı - Son Dakika
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İzmit'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesine sıkıştı

İzmit\'te plastik fabrikasında iş yeri sahibi pres makinesine sıkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir plastik ürün fabrikasında iş yeri sahibi, pres makinesine sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

06.05.2024 00:15
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plastik ürün üreten fabrikada pres makinesine sıkışan iş yeri sahibi yaralandı.

Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki fabrikanın sahibi Necmi Ş, pres makinesine sıkıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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