İZSU'dan suyu tasarruflu tüketme çağrısı - Son Dakika
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İZSU'dan suyu tasarruflu tüketme çağrısı

İzmir'deki barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle İZSU Genel Müdürlüğü, suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte yeraltı su kaynaklarına yönelen İZSU, su teminini artırdı ve kısa vadede susuzluk tehdidi olmadığını belirtti.

04.07.2024 00:03
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İZSU'dan suyu tasarruflu tüketme çağrısı

İZMİR - Son dönemlerde kış ve bahar yağışlarının beklenen miktarın altında kalması nedeniyle barajlardaki su seviyesi dikkat çekici şekilde düştü. Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk oranının yüzde 26,4 seviyesine inmesiyle su altındaki eski Bulgurca Camii yeniden görünür hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan alınan su miktarının artırıldığı vurgulandı. Yapılan planlama doğrultusunda kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada "Bununla birlikte yine de tedbirin elden bırakılmaması gerek. Su sorunu bugün yoksa bile yarın kapımızda olacak" denilerek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Tüm dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değişmesi ve yağışların azalması nedeniyle barajlardaki su seviyeleri giderek düşerken, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden biri olan yüzde 26,4'e geriledi. İzmir'de yıllardır kuraklığın göstergelerinden biri olarak kabul edilen Tahtalı Baraj gölünün altındaki Bulgurca Camii yeniden görünür hale geldi.

İZSU Genel Müdürlüğü barajlardaki su seviyesinde yaşanan düşüşler nedeniyle yeraltı su kaynaklarına yöneldi. Şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ile Gördes Barajı'ndan alınan su miktarı artırılarak Tahtalı Barajı'nın yükü hafifletildi. Yapılan planlama ile kısa vadede su sıkıntısı yaşanmayacağı, yağmur mevsimine kadar yetecek su bulunduğu belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün bir yandan da şehre içme suyu sağlayacak alternatif su kaynakları sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Son yıllarda yağışlarda azalma var

İzmir'in hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarından beslendiğini hatırlatan İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Güney Su Arıtma Şube Müdürü Başak Sever, "Özellikle son günlerde artan sıcaklık ve azalan yağışlarla birlikte gündemimiz barajlardaki su seviyesi oldu. Geçmiş yıllara baktığımızda İzmir 2008 yılında su kriziyle karşı karşıya kalmış ve o zaman uygulanan su kampanyaları sayesinde bu kriz atlatılmıştı. Son yıllarda yağışlarda bir azalma mevcut. Yağışlardaki azalma yüzde 20 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Bu durum tüm hemşerilerimizde bir tedirginlik oluşturuyor" dedi.

Tedbiri elden bırakmamak gerek

Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranının yüzde 26,4 olduğunu ifade eden Başak Sever, "Buharlaşma verileri, günlük tüketim verileri dikkate alındığında söz konusu suyun kendi payı içerisinde önümüzdeki yağışlı döneme kadar yeterli olduğunu söylememiz mümkün. Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içinde gerekli manevralar yapılarak şehrin kuzeyinde bulunan yer altı kaynaklarından güney bölgemize de su temini sağlanabiliyor. İzmir genellikle Aralık ve Mart ayları arasında yağış alır. Bununla birlikte yine de tedbirin bırakılmaması gerekiyor. Her vatandaşın üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu tekrar hatırlatmamız gerek. Su sorunu bugün yoksa bile yarın kapımızda olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İZSU'dan suyu tasarruflu tüketme çağrısı - Son Dakika

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