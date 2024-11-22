İzzet Keribar\'ın Belgeseli Gösterimde

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatını anlatan "Bir Keribar Fotoğrafı" belgeselinin gösterimine katıldı.

İletişim Başkanlığınca düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nun ardından, fotoğraflarıyla hem Türkiye'ye hem de dünyaya dair değerli bir bellek oluşturan, sanatın ve inceliğin peşinde bir ömür geçiren İzzet Keribar'ın hayatını anlatan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, belgeseli Keribar ile birlikte izledi.

Keribar'ın, Beyoğlu, Eminönü ve Büyükada üçgeninde geçen hayatını, geçmişin siyasi iklimini gözler önüne seren bir biyografi olma özelliği taşıyan belgeselde, usta sanatçının geçmişten bugüne çektiği fotoğraflar yer aldı.

Belgeselde, Keribar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan Kore Savaşı'na, 6-7 Eylül Olayları'ndan 1980 darbesine kadar yakın tarihin pek çok önemli noktasına bizzat tanıklık etmesi anlatıldı.

Altun'un ve pek çok sanatçının, Keribar'ın fotoğrafa olan tutkusu ve sanatıyla ilgili görüşlerinin de yer aldığı belgesel, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Altun ve Keribar, daha sonra belgeselin afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.