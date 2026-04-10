İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz - Son Dakika
10.04.2026 14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında fezleke hazırlanabileceği iddia edilirken, MHP’nin yargı sürecine engel olmayacağı ve parti içinde “arınma” sürecinin öne çıktığı ifade edildi.

MHP’de görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter hakkında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında fezleke hazırlanabileceği iddiası gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SORUŞTURMA SİYASİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yapılan telefon incelemelerinin MHP içinde yalnızca siyasi değil, aynı zamanda adli bir krize de yol açtığını ifade etti. Yönter hakkında fezleke hazırlanabileceğine dair duyumlar olduğunu belirten Saymaz, savcılığın süreci bu yönde ilerletebileceğini söyledi.

"BAHÇELİ YARGIYA ENGEL OLMAZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin olası tutumuna ilişkin konuşan Saymaz, “Benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli yargı sürecinin önünde durmaz” dedi. Saymaz, MHP’nin tavrının yargı sürecine engel olmama yönünde şekillenebileceğini belirtti.

"YARGI NEREYE UZANIYORSA ORAYA UZANSIN"

Saymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı derinleştirmesi halinde Bahçeli’nin “yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın” anlayışıyla hareket edebileceğini dile getirdi. Bu değerlendirmesini parti çevrelerinden gelen mesajlara dayandırdı.

MHP’DEN “ARINMA” MESAJI

Saymaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek’in yazısına da dikkat çekti. Çiçek’in “arınma” ve “durulma” vurgusu yaptığı yazının, parti içinde bir temizlik sürecine işaret ettiğini ifade etti. Çiçek’in yazısındaki “adı yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, ahlaksızlık, sıfat istismarıyla güç devşirme veya çıkar amaçlı çete ilişkilerine bulaşan kim olursa olsun” ifadelerinin, partinin bu tür iddialarla anılan isimleri korumak yerine uzaklaştırma eğiliminde olduğunu gösterdiği belirtildi.

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • 152029 152029:
    Ne oldu kariyer yapaçak diyordu bahçeli ulviyee 5 2 Yanıtla
  • 889397.64 889397.64:
    İzzet Ulvi yöntemin elinde yok mudur kozlar onun da elinde bir sürü pozlar vardır o da kozlarını sahaya sürer o zaman hiç merak etmesin birileri herkesin elinde bir şeyler var bu da boş değil yani yaşayıp göreceğiz 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
