Jandarma, 185. yıldönümünü özel video ile kutladı - Son Dakika
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Jandarma, 185. yıldönümünü özel video ile kutladı

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 185'inci kuruluş yıl dönümünü özel bir video ile kutladı. Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Antik Kenti, Alemdar gemisi, Kent Ormanı ve 4 bin 120 yaşındaki porsuk ağacının da yer aldığı görüntülerle özel bir klip hazırlandı. Jandarma personelleri türkü söylerken, öğrenciler de koreografi ile destek verdi. Dalgıçlar ise su altında 185. yıl pankartı açtı. Jandarma Komutanı, halkın jandarmaya olan güven ve sevgisini korumak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

15.06.2024 03:29
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Jandarma, 185. yıldönümünü özel video ile kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 185'inci kuruluş yıl dönümünü özel bir video ile kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Antik Kenti, Alemdar gemisi, Kent Ormanı ve 4 bin 120 yaşındaki porsuk ağacının da yer aldığı görüntülerle özel bir klip hazırladı.

Zonguldak türküsü olan Karadır Kaşların isimli türküyü seslendiren jandarma personellerine, öğrenciler de 185. yıl koreografisi ile destek verdi.

Yavuz Sondaj Gemisi'nin yer aldığı alanda dalgıçlar da su altında da 185. yıl pankartı açtı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç halkın jandarmaya olan güven ve sevgisini korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek amacıyla kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti. Yalınkılıç, adaletli, sevgi ve şefkatle hareket ederek, her zaman milletin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Zonguldak Valiliği de sosyal medya hesabından "Güvenliğimiz için canla başla çalışan ve kültürümüzü yaşatan kahramanlarımızın 185. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Jandarma, 185. yıldönümünü özel video ile kutladı - Son Dakika

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