Jandarma, Çalıp Parçalanan Motosikleti Sosyal Medyada Satmaya Çalışan Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, Çalıp Parçalanan Motosikleti Sosyal Medyada Satmaya Çalışan Şüpheliyi Yakaladı

Jandarma, Çalıp Parçalanan Motosikleti Sosyal Medyada Satmaya Çalışan Şüpheliyi Yakaladı

Sakarya'da bir motosiklet çalındıktan sonra parçalar halinde sosyal medyada satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Jandarma, alıcı gibi davranarak şüpheliyi yakaladı ve motosikletin diğer parçalarını da buldu.

05.07.2024 11:58
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SAKARYA'da, jandarma ekipleri, O.T.'nin (28) motosikletini çalıp parçalayarak, sosyal medya ilanıyla satan İ.H.T.'yi (21) alıcı gibi davranarak yakaladı.

Olay, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. O.T.'ye ait 54 AJZ 317 plakalı motosiklet, evin odunluğundan çalındı. İhbarla Sakarya Jandarma Komutanlığı, Erenler Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Çalışma sonucunda, çalınan motosikletin sosyal medyadan verilen ilanla parçalar halinde satıldığı tespit edildi. Şüpheli İ.H.T. ile alıcı gibi davranıp iletişime geçen jandarma, motosikletin motor kısmı için 14 bin TL'ye anlaştı. Jandarma ekipleri, belirlenen buluşma noktasında İ.H.T. ile bir araya geldi. İ.H.T. motosikletin parçalarıyla birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada da motosikletin diğer parçaları bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Jandarma, Çalıp Parçalanan Motosikleti Sosyal Medyada Satmaya Çalışan Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, Çalıp Parçalanan Motosikleti Sosyal Medyada Satmaya Çalışan Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
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