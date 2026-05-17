Jandarma'dan Bayrağa Saygı - Son Dakika
Jandarma'dan Bayrağa Saygı

17.05.2026 15:14
Samsun Havza'da selden etkilenen bölgede jandarma, bulduğu Türk bayrağını yıkayıp direğe astı.

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde temizlik çalışmalarına katılan jandarma ekibi, bir evde çamur içinde buldukları bayrağı yıkadıktan sonra direğe astı.

Samsun İl Jandarma ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen Havza'nın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

Birçok ev ve iş yerinin balçık altında kaldığı ilçede jandarma personeli, ev ve iş yerlerini balçık ve sudan temizliyor, çamur altında kalan eşyaları da tahliye ediyor.

Jandarma ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde temizlik çalışması yaptığı sırada balçık içinde Türk bayrağı buldu. Kıyafetleri çamur içindeki jandarma ekipleri bayrağı yıkayarak çamurundan arındırdıktan sonra bir direğe astı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan, AA muhabirine, çok büyük bir sel felaketi atlattıklarını söyledi.

Herkesin el birliğiyle ilçeyi ayağa kaldırmak için uğraştığını belirten Çalışkan, "Başımıza gelen bu sel felaketi nedeniyle tüm ekipler sahada. Özellikle jandarma ekiplerimize mahallem adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Mahallesinde yaklaşık 45 evin selden zarar gördüğünü dile getiren Çalışkan, "Allah'tan can kaybımız olmadı. Buna çok şükür diyoruz. Rabbim inşallah beterinden korur. Jandarma kuvvetlerimizin mahallemizde yapılan temizlik ve kurtarma çalışmaları sırasında çamura düşen bir Türk bayrağını alıp, yıkayıp temizlediğini gördüm. Bu hassasiyetlerinden dolayı ne kadar duygulandığımı anlatamam. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Jandarma kuvvetimiz başta olmak üzere tüm yardım edenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
