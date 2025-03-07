Jandarma'dan Kadınlar Günü Kutlaması

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından, "Güçlü kadınlar, aydınlık yarınlar" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Birlikte güçlüyüz" mesajı verildi.

Paylaşımda, "Sevgileri, emekleri ve güçleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.