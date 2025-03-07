Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Komutanlığın sosyal medya hesabından, "Güçlü kadınlar, aydınlık yarınlar" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Birlikte güçlüyüz" mesajı verildi.
Paylaşımda, "Sevgileri, emekleri ve güçleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'dan Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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