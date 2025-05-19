Ankara- Anadolu Otoyolu'nda "dur" ihtarına uymayarak aracını jandarma ekiplerinin üzerine süren sürücü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, otoyolda Gerede yönünde ilerleyen 81 AN 861 plakalı aracın sürücüsü T.K. (25), "dur" ihtarına uymayarak aracını Otoyol Jandarma ekiplerinin üzerine sürdü.
Jandarma ekipleri, ters yöne girerek kaçmaya çalışan T.K'yi havaya ateş açarak durdurdu.
"Görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma Ekiplerine Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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