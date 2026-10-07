Jandarma, Giresun Görele'de 11 kilo 200 gram esrar buldu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma, Giresun Görele'de 11 kilo 200 gram esrar buldu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Görele ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 11 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler K.G. ile Ö.G'nin evinde arama yapıldı.
Aramalarda, 11 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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