Jandarma Komutanı\'ndan Valiye Ziyaret

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ermiş ziyarette, kuruluş yıl dönümüne ilişkin etkinlikler hakkında Sezer'e bilgi verildi.

Sezer de milletin huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma teşkilatının önemli bir görev ifa ettiğini belirterek, emniyet ve asayişin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.