Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması

14.06.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Aziz milletimizin gönlünde müstesna yere sahip jandarmamızın 187 yıllık şerefli geçmişi, sayısız kahramanlık destanı, büyük fedakarlıklar ve millet uğruna gösterilen eşsiz adanmışlıklarla doludur"

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yiğitbaşı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzur ve güvenliği için 187 yıldır gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Jandarmanın, kahramanlığın, fedakarlığın, disiplinin ve vazife şuurunun timsali olan köklü bir kanun ordusu olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Baş üstünde taşıdıkları şualı ay yıldız, milletimize sadakatin, vatan sevgisinin ve adaletten ayrılmayan görev anlayışının anlamlı bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadeleden terörle mücadeleye, asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, siber güvenlikten trafik hizmetlerine kadar her alanda üstün bir gayretle görev yapan Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatlarından biridir. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan jandarmamızın 187 yıllık şerefli geçmişi, sayısız kahramanlık destanı, büyük fedakarlıklar ve millet uğruna gösterilen eşsiz adanmışlıklarla doludur. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, görevi başındaki ve emekli tüm jandarma personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:28
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:44:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı'nın 187. Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.