Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Törenine Katıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, ülkenin huzuru, milletin güvenliği ve devletin bekası uğruna görev yapacak subay ve astsubayların mezuniyet gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

187 yıllık köklü Jandarma geleneğinin ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeni temsilcileri olarak yetişen her bir öğrencinin, şanlı teşkilatın saflarında aziz millete hizmet etme şerefine nail olacağını ifade eden Çardakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

Çardakcı, Jandarma Genel Komutanlığının yüksek disiplin anlayışı, modern eğitim sistemi, yerli ve milli teknolojileri, sürekli gelişen imkan ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ile milletinden aldığı güç sayesinde ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Jandarma teşkilatının Malazgirt'in ruhunu, Çanakkale'nin fedakarlığını, Sakarya'nın dirayetini ve 15 Temmuz'un milli iradesini yüreğinde taşıdığını dile getiren Çardakcı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar uzanan süreçte aynı inanç, cesaret ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

Çardakcı, bundan sonra da Jandarma Genel Komutanlığı olarak devlete sadakatten, millete hizmetten ve hukuka bağlılıktan taviz vermeden Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda görevlerini en yüksek gayret ve fedakarlıkla sürdüreceklerini kaydetti.

"Sizler, bu aziz milletin bağrında yetişen evlatlarısınız"

Dünyanın hızla değiştiğini, güvenlik ortamının her geçen gün daha karmaşık bir hal aldığını, suç yöntemleri ve tehditlerin devamlı çeşitlendiğini belirten Çardakcı, siber saldırılar, organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç, terörizm ve dijital suçların güvenlik anlayışını her geçen gün yeniden şekillendirdiğine dikkati çekti.

Mezun olan subay ve astsubaylara seslenen Çardakcı, şunları kaydetti:

"İşte sizler, yalnızca bugünün değil, yarının güvenlik ortamına da hazırlanarak yetiştirilmiş subay ve astsubaylar olarak göreve başlayacaksınız. Türkiye Yüzyılı güvenlik vizyonu sizlerin ilimle beslenen aklı, imanla kuvvetlenen iradesi ve millet uğruna göstereceğiniz fedakarlık üzerinde yükselecektir. Görev yaptığınız her yerde devletin kudretini merhametle, kanunun hükmünü adaletle, yetkinizi hakkaniyetle, görevinizi ise sabır, vicdan ve samimiyetle yerine getirin. Sizler, bu aziz milletin bağrında yetişen evlatlarısınız.

Atacağınız her adımda şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin fedakarlığı ve milletimizin duası daima sizinle olacaktır. Milletimiz sizleri okul bahçesinde çocuklarımızın güvenini sağlayan, kışın ayazında yolları kapanan köylere koşan, şehirlerin her köşesinde huzur sağlayan, sel sularında hayat kurtaran, yangın alevlerinde umut olarak görecektir. Deprem enkazında ilk eli uzatan, gecenin karanlığında nöbet tutan, dağın zirvesinde dimdik duran, sınır hattında vatan koruyan olarak görecektir. İşte Jandarmayı milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşıyan da bu anlayıştır."

Subay ve astsubay mezunlarının ailelerine de hitap eden Çardakcı, evlatlarını vatanına, milletine ve devletine hizmet etmeyi hayatlarının en büyük şerefi kabul edecek şekilde yetiştirdikleri için şükranlarını sundu.

Çardakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik teşkilatlarının güçlendirilmesi ve personelin en yüksek standartlarda yetiştirilmesi yönündeki güçlü iradesinin ve vizyoner liderliğinin, Jandarma teşkilatının her alanda daha ileri bir seviyeye ulaşmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Çardakcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bağımsızlığı, milletin birliği, devletin dirliği ve ülkenin huzuru için canını feda eden şehitleri ve gazileri andı.

"Kendinizi sürekli geliştirmeniz son derece önemlidir"

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm misafirlere şükranlarını sundu.

Mezun olmaya hak kazanan subay ve astsubayları tebrik eden Kendir, yüzlerinde gördüğü heyecan ve mutluluğun, meslek hayatları boyunca hiç azalmadan devam etmesini temenni etti.

Kendir, mezuniyet sürecinde desteklerini bir an olsun esirgemeyen ailelere teşekkür ederek, gençlerin, ailelerinin sevgisiyle nice başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Mezun olan subay ve astsubaylara da seslenen Kendir, şunları kaydetti:

"Burada edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübelerin, hayatınızın her alanında sizlere yol göstereceğini unutmayarak kendinizi sürekli geliştirmeniz son derece önemlidir. Üstlendiğiniz her görevde üzerinizde taşıdığınız şanlı üniformaların gerektirdiği disiplin ve görev bilinciyle hareket ediniz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat yapıları içerisinde üstleneceğiniz tüm görevleri ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda azim, kararlılık ve cesaretle yerine getireceğinize olan inancım tamdır.

Sizlerin her açıdan daha donanımlı hale gelmesini sağlayan akademik ve mesleki gelişimlerinizde büyük emekleri bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin başkanı olmak üzere seçkin öğretim görevlileri ve idarecilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mukaddes yuvadan mezun olarak ayrılan subay ve astsubaylarımızın yeni görevlerinin yüce milletimize, komutanlıklarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Koramiral Kendir, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise saygıyla anarak, gençlere yeni görevlerinde başarılar diledi.