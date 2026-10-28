Jandarmanın 32 ildeki uyuşturucu operasyonunda 298 şüpheli tutuklandı

Jandarmanın 32 ildeki uyuşturucu operasyonunda 298 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Jandarmanın 32 ilde düzenlediği operasyonlarda 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 298 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı: Jandarma tarafından 32 ilde düzenlenen operasyonlarda; 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 298 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: DHA
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