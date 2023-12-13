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Japonya Başbakanı, bağış etkinliklerinde gelirleri eksik beyan eden bakanları görevden alacak - Son Dakika
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Japonya Başbakanı, bağış etkinliklerinde gelirleri eksik beyan eden bakanları görevden alacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Parti içindeki bakanların parti bağış etkinliklerinde gelirleri eksik beyan ettikleri şüphesiyle görevden alınacaklarını açıkladı. Başbakan Kişida, halkın siyasete olan güveninin onarılmadan ülke içinde siyasi istikrarın sağlanamayacağını belirtti ve siyasete yönelik kamuoyu desteğini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Japonya Başbakanı, bağış etkinliklerinde gelirleri eksik beyan eden bakanları görevden alacak
13.12.2023 - 20:17,
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerindeki "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen bakanları görevden alacağını açıkladı.

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları ülke gündeminde geniş yer aldı.

Başbakan Kişida, Ulusal Meclisin olağanüstü oturumunun son gününde düzenlediği basın toplantısında, bu iddialar karşısında atılacak adımları açıkladı.

İddiaları "oldukça talihsiz" şeklinde niteleyen Kişida, "halkın siyasete yönelik sarsılan güveninin onarılmadan" ülke içinde siyasi istikrarın başarılamayacağına inandığını söyledi.

Kabinedeki "Seiwa" grubuna mensup bakanları görevden alacağını belirten Kişida, siyasete yönelik kamuoyu desteğini yükseltmeyi hedefleyeceklerini bildirdi.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyor.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Kaynak: AA
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Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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