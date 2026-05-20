Japonya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın güneybatı açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğunu açıkladı.
5,9 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 42 kilometre derinlikte kaydedildi.
İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
