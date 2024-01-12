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Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 215'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 215'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 215'e yükseldi. Depremler sonucunda binlerce bina hasar gördü, binlerce kişi tahliye noktalarında konaklamak zorunda kaldı ve birçok yol kapanarak binlerce kişi mahsur kaldı. Ayrıca, depremlerde yaralanan 567 kişi tedavi altına alındı ve 38 kişi hala kayıp olarak aranıyor.

Japonya\'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 215\'e yükseldi
12.01.2024 - 07:49,  Güncelleme: 07:50
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 215'e yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 24 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, kapanan yollar nedeniyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 38 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'da İşikava eyaletinde meydana gelen depremlerde ölü sayısı 215'e yükseldi - Son Dakika
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