Japonya'da Savunma Ekipmanı İhracatı Talebi

06.03.2026 15:26
İktidar koalisyonu, Japonya'da ölümcül silah ihracatını kolaylaştıracak düzenlemeler istedi.

Japonya'da iktidar koalisyonu, Başbakan Takaiçi Sanae'ye sundukları teklifte, özellikle savaş uçakları ve destroyerler gibi ölümcül silahların ihracatına olanak sağlayacak şekilde savunma ekipmanı kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da Liberal Demokrat Parti liderliğindeki iktidar koalisyonu, Başbakan Takaiçi'den savunma ekipmanı transferlerine yönelik bir talepte bulundu.

Söz konusu talepte, savunma transferlerinin özellikle savaş uçakları ve destroyerler gibi ölümcül silahların ihracatına olanak tanıyacak şekilde genişletilmesi istendi.

Talepte partiler, halihazırda silahlı çatışma içinde olan ülkelere de silah transferinin önünün açılmasını istedi.

Japonya'da halihazırda savunma transferleri, kurtarma, ulaşım, uyarı, arama ve mayın arama olmak üzere 5 kategori ile kısıtlanıyor.

Kaynak: AA

15:40
