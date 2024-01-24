Japonya\'da Yoğun Kar Yağışı Trafikte Mahsur Kalan Araçlara Neden Oldu

Japonya'da yoğun kar yağışı, kara yolu trafiğinde aksamalara neden oldu, araçlar trafikte mahsur kaldı.

Güneydoğudaki Kyoto kentinde, Maizuru-Wakasa ile Nagoya-Kobe kentlerini bağlayan Meishin otoyolunda, iki kamyonun karda mahsur kalmasıyla trafik tıkandı.

Japonya'da otoyolların ve paralı yolların operatörlüğünü yapan "Central Nippon Expressway Co." adlı firma, düzinelerce aracın hava koşulları nedeniyle trafikte mahsur kaldığını bildirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte mahsur kalan araçların kurtarılması için çekici gönderildi.

Gifu Eyaleti Valisi Hajime Furuta'nın talebi üzerine Japonya ordusundan bazı birlikler, yardım çalışmalarında görevlendirildi. Askerler, mahsur kalan yolculara gıda ve yakıt sağlanmasının yanı sıra kar küreme çalışmalarına da katıldı.

Kyodo News ise yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar fırtınalarının 25 Ocak'a kadar sürebileceğini kaydetti.